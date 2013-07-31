الدفاع المدني يطبق خطة العشر الأواخر

استخدام التقنية لتوعية الزوار بمتطلبات السلامة
أيمن الصيدلاني، عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)
عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني في المدينة المنورة اجتماعها لبحث المهام المناطة بها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.وأوضح مدير الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة اللواء زهير بن أحمد سبيه، أن اللجنة المكونة من جهات حكومية مساندة ركزت على توفير أقصى درجات السلامة لزوار المدينة المنورة، إضافة إلى إزالة مسببات الحوادث مع سرعة الاستجابة للبلاغات ومباشرة الحوادث.وبين اللواء سبيه أن مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة طبقت المرحلة الثالثة من الخطة العامة لموسم رمضان هذا العام 1434 في المدينة المنورة وبالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي مدعومة بأكثر من 3000 فرد، تساندهم نحو 700 آلية مختلفة، معدات فنية أو ثقيلة أو معدات سلامة، علاوة على مشاركة أكثر من 133 دورية سلامة ودراجة نارية ستتمركز في محيط المنطقة المركزية للمسجد النبوي.وأفاد اللواء سبيه أنه جرى توزيع المنطقة المركزية للمسجد النبوي إلى أربع مناطق، تشمل كل منطقة عددا من دوريات السلامة ودوريات الكشف الوقائي طيلة شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد مراكز الدفاع المدني هذا العام لتصل إلى 25 مركزا ثابتا، بالإضافة إلى وجود مراكز موسمية على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة، ومركزين موسميين داخل المدينة المنورة في المنطقة الغربية من المنطقة المركزية، وفي منطقة مدينة حجاج البر تعمل طيلة شهر رمضان، كما أن هناك خمسة مراكز متحركة بالإضافة إلى فرقة موسمية في طريق قباء، وأربع وحدات سلالم تكون على استعداد للتدخل في أي وقت.وفي السياق ذاته، استخدمت المديرية العامة للدفاع المدني ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك، تطبيقات الهواتف الذكية في بث إرشادات السلامة لضيوف الرحمن من المعتمرين مستخدمي هذه التطبيقات أثناء وجودهم بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.وأوضح لـ «عكاظ» العقيد عبدالله العرابي الحارثي مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي للدفاع المدني، أن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن يأتي في إطار منظومة متكاملة لتعزيز الاستفادة من أنظمة وبرامج الحكومة الإلكترونية في تطوير خدمات الدفاع المدني في مجالات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء وأعمال السلامة والحماية المدنية وبرامج التدريب والتوعية الوقائية ضد كافة المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية في دعم جهود الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به.