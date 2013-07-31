عمومية الأدلاء تعتمد الميزانية وتقر شراء «الدرة»

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

أسفر تصويت الجمعية العمومية للمؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة، عن اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 30 صفر 1434هـ.ووافق التصويت خلال عقد الجمعية العمومية الثانية، على شراء المؤسسة لسوق درة المدينة، وانطلق اجتماع الجمعية بكلمة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رحب فيها بالحضور واستعرض بعض منجزات المؤسسة ومن ثم تم عرض أبرز ملامح الميزانية ونوقشت بنود الإيرادات والمصروفات بعدها طرحت للتصويت، حيث تم اعتمادها بأصوات الأغلبية كما قام مدير العلاقات العامة والإعلام محمد بن عبدالله بصراوي بعرض تفاصيل الاتفاقية التي عقدتها المؤسسة مع مستشفى الدار والتي تتضمن منح خصم خاص لمساهمي المؤسسة ووزعت بطاقات الخصم على الحضور من المساهمين.ووجهت الدعوة لمن لم يحضر لمراجعة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة لاستلام بطاقاتهم ثم طرح رئيس مجلس الإدارة المحور الثاني من جدول أعمال الجمعية المتعلق بشراء سوق درة المدينة، وقدم شرحا للجدوى الاقتصادية للمشروع والإجراءات النظامية التي اتخذتها المؤسسة بهذا الشأن.وبين الدكتور حوالة أنه سيتم استغلال السوق في البداية كمكاتب للخدمة الميدانية ومن ثم تحويله لمشروع استثماري يخدم المؤسسة وتم التصويت على المشروع واعتمد بعد موافقة أغلبية الحضور.وحضر الاجتماع الذي عقد في إحدى قاعات المدينة المنورة نائب رئيس مجلس الإدارة محمد علي بن إسماعيل مصلوخ ومساعدي الرئيس الأستاذ فتح الرحمن أبو الجود والأستاذ عزمي بن عمر حبش وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لممثل وزارة الحج.