افتتاح مستشفى الصحة النفسية في ذي القعدة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

بحث مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي في اجتماع عقده البارحة الأولى، التجهيزات والاستعدادات لافتتاح مستشفى الأمل والصحة النفسية الجديد الواقع في حرم مدينة الملك عبدالله الطبية، بينما أكد مصدر مطلع لـ «عكاظ» أن افتتاح المستشفى سيكون في ذي القعدة المقبل، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والمتطلبات الضرورية. وشدد الطائفي في الاجتماع الذي حضره مساعدوه للتشغيل والصيانة سمير أبو جامل، والشؤون المالية والإدارية محمد حبيب الرحمن، والطب العلاجي الدكتور محمد الشلاحي، ومدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور أحمد حافظ، على أهمية تذليل العوائق والصعوبات كافة التي قد تواجه تشغيل المستشفى، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتجهيز لتشغيل المشروع قريبا. وكان مدير صحة المدينة المنورة قبيل الاجتماع أجرى جولة تفقدية على مرافق المستشفى الجديد.وأوضح الدكتور الطائفي أن صحة المدينة تتابع خطوات إنهاء المشروع تمهيدا لتشغيله من خلال متابعة التقارير الدورية التي يتم رصدها من قبل إدارة المشاريع والصيانة بالشؤون الصحية والتي تتابع بدقة كافة مراحل إنشاء المشروع، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز المستشفى بصورة حديثة وبتقنية عالية المستوى من حيث المواصفات والجودة من الأجهزة الطبية والفنية بالإضافة إلى القوى العامة التشغيلية، واختتم الطائفي الاجتماع بتكليف فريق عمل ولجان لتحديد جدول زمني لتشغيل المستشفى. يذكر أن مستشفى الأمل والصحة النفسية الجديد في المدينة المنورة أنشئ على مساحة إجمالية 180 ألف متر مربع تقريبا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 99 مليون ريال بسعة 200 سرير، حيث استغرقت عملية إنشاء المشروع أكثر من خمس سنوات منذ تاريخ 1/2/1428هـ، ويحتوي المشروع على المبنى الرئيس للمستشفى بمساحة 7775 مترا مربعا، ومبنيين لمراكز العلاج بالعمل، مبنى للطوارئ والعناية المركزة، مبنى للنقاهة، ثماني فلل للتنويم أ، ب، ج، د، مبنى الإدارة، مركزين ترفيهيين، مباني المستودعات، المسجد، سكن الممرضات، مبنى الصيانة، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، محطة تحلية المياه وغرفة الكهرباء، ومن المتوقع أن يستفيد من خدماته نحو 1.6 مليون نسمة من سكان المنطقة.