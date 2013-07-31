الهلال الأحمر يستقبل 8 آلاف بلاغ

عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)
قدرت البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر في المدينة المنورة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة ومحافظاتها أكثر من 8000 بلاغا شكلت الحالات المرضية الأكثر منها حيث تنوعت الحالات ما بين حوادث اصطدام، انقلاب، سقوط، حرائق، وحالات مرضية، وحالات أخرى.وأوضح رئيس عمليات الهلال الأحمر في منطقة المدينة المنورة سليمان حميد الخطابي أنه غرفة العلميات تلقت منذ الأول من شهر رمضان وحتى الخامس عشر من الشهر 8076 بلاغا، مشيرا إلى أن الحالات المرضية شكلت الأكثر في قائم البلاغات بـ 3429 بلاغا، فيما بلغت بلاغات حوادث الاصطدام 290 بلاغاً، الانقلاب 85، دهس 58 حالة، حالات سقوط 192 حالة، الحرائق 35 حالة، التمركز في ساحات الحرم 214 حالة.وبين الخطابي أن حالات التطوع باشرت 3773 حالة خلال تلك المدة، في حين باشر الإسعاف الجوي حادثين.من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة محمود محمد خياط أن الفرق الإسعافية بالمراكز الداخلية تبلغ 26 فرقة إسعافيه تعمل على مدار الساعة بواقع 208 أفراد، إضافة إلى 26 سيارة إسعاف.