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فيصل بن سلمان يشهد انطلاق مشروع الحي التراثي

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فيصل بن سلمان يشهد انطلاق مشروع الحي التراثي فيصل بن سلمان يشهد انطلاق مشروع الحي التراثي

 عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

شهد أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، إطلاق أمانة المدينة المنورة مساء أمس، مشروع الحي التراثي المديني بحديقة الملك فهد المركزية، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر بأن هذا المشروع يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المبنية على رؤية استراتيجية للمحافظة على التراث العمراني وتأصيل الهوية العمرانية التراثية للمدينة المنورة، مشيرا بأن الحي التراثي يهدف إلى تجسيد هوية حضارية تراثية ثقافية اجتماعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال تطوير حي نموذجي يحاكي ما كان عليه الحال في المدينة المنورة قبل أكثر من نصف قرن، إضافة إلى إيجاد نموذج محاكاة ثلاثي الأبعاد لنماذج مختارة من النسيج العمراني للمدينة المنورة.وبين أنه جرى تحديد الموقع المقترح للمشروع في حديقة الملك فهد المركزية بمساحة تزيد على 120,00 ألف متر مربع قابلة للتمدد حسب الاحتياج، مع العلم أن مخطط المشروع يرتكز على عدة عناصر مقترحة أهمها، القصبة الأساسية شارع العينية، فراغات الأحوشة المختلفة، الممرات الضيقة متعددة العروض، المسطحات النخلية البساتين والحدائق، والبرك وسواقي المياه وتشمل السواقي والآبار ومضخات المياه ذات الصوت المعروف.وأشار الدكتور طاهر بأن هذا المشروع يعد نواة لمنظومة تراثية متكاملة تنتشر في أرجاء المدينة المنورة وفي مواقع مختلفة ذات وظائف متنوعة، ويتم تخطيطها وتنفيذها من خلال شراكة استراتيجية بين الأمانة والقطاع الخاص.

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