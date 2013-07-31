«شنايدر» يستعرض حلول الطاقة السكنية للمباني الذكية

محمد العجلان (جدة)
كشف مؤتمر «شنايدر» في نسخته الثالثة، والمقام في جدة، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى خليجيا في مبيعات سوق الطاقة بنسبة 60 في المائة، واختتم المؤتمر بالتركيز الواسع على حلول «الطاقة السكنية»، الذي أقيم على هامشه معرض «اختبار الكفاءة» بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، وبمشاركة واسعة من الشركاء والموزعين وشركات النظم، ومتخصصي إدارة الطاقة، والاستشاريين والمقاولين.وقال رئيس مؤتمر شنايدر كريستوف كامبين، إن خبراتهم في مجال الطاقة السكنية سيوفر الكثير من استخدامات النفط، بنسب كبيرة مما سيحفظ الاحتياطي للأجيال المقبلة، وبين كامبين أن المملكة باعتبارها محرك النمو الرئيسي تلعب دورا بارزا في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن شنايدر يعمل على خطة طموحة ودراسات لتحسين الطاقة في المملكة.ووصف كامبين نجاح شنايدر هذا العام بالجيد، خاصة وهو يهدف في توفير فرص أعمال أكثر للشباب وإحراز تقدم إيجابي في المشاريع الجارية، وقال «جاء تنظيم المؤتمر بغية تسليط الضوء على مجمل الحلول التي تضمها الطاقة السكنية، وإبراز قدرة ومكانة شنايدر بصفته شريك استراتيجي لإدارة الطاقة في المملكة وتابع نرمي مستقبلا إلى مواصلة تعزيز وجود شنايدر كمرجع للطاقة الذكية للوصول إلى مستويات أعلى من الجودة من خلال تقديم حلول متكاملة لإدارة الطاقة، مؤكدا على تمييز شنايدر في الاستفادة من شبكة الأعمال الواسعة في المملكة التي تعمل على التسارع الديناميكي وسريع النمو.