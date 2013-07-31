الإذاعة تجند الطاقة البشرية لرصد الفعاليات في رمضان والعيد

معتوق الشريف (جدة)
جندت إذاعة جدة كامل طاقاتها البشرية في تغطية كافة المناشط والفعاليات الرمضانية التي تقام في كافة مناطق ومحافظات المملكة عبر عدة مراسلين ومهندسي صوت يتواجدون في كل الفعاليات لنقل هذه الفعاليات مباشرة إلى المستمعين إضافة إلى تسجيل لقاءات وفعاليات لبثها في أوقات معينة خلال ساعات البث اليومية.وأوضح مدير إدارة التغطيات الإذاعية بإذاعة جدة مشعل الثبيتي أن الإذاعة منذ بداية محرم الماضي حتى نهاية شهر جمادى الآخرة غطت أكثر من 900 مناسبة شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال شبكة مراسلي الإذاعة المنتشرين في جميع المناطق والمحافظات ضمن البرامج المباشرة، وشكر الثبيتي مدير عام إذاعة جدة الدكتور عبدالله الشائع وجميع العاملين في الإذاعة من مذيعين ومعدين ومراسلين ومهندسي الإذاعة الخارجية على إنجاح خطة إدارة التغطيات في شهر رمضان الحالي وبقية أيام العام.من جهته، قال مساعد مدير إدارة التغطيات الإذاعية عبدالخالق الدثيني أن الإذاعة جندت أكثر من 25 مراسلا ومراسلة لتغطية الفعاليات والمناسبات والأنشطة الرمضانية في جميع مناطق ومحافظات المملكة عبر البرامج المباشرة. وقال: إدارة التغطيات بدعم من مدير عام الإذاعة الدكتور عبدالله بن عثمان الشايع قد اعتمدت خطة إذاعية لتغطية المناشط والفعاليات وفق دورة برامج رمضان وعيد الفطر المبارك، وأضاف: الإدارة تحرص على النقل المباشر للأنشطة والفعاليات من موقع الحدث بالتعاون مع معدي البرامج والزملاء في الإذاعة الخارجية بالإذاعة.