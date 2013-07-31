الأمين: خصصنا 15 ألف م2 لمشروع سوق الأسر المنتجة

أعلن أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، أن إطلاق مشاريع جديدة في المحافظة سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، ومنها ما طرح للمناقصة العامة في وقت سابق، وبين أبو راس أن جدة حظيت بعدد من المشاريع التنموية والخدمية المنفذة، وأخرى تحت التنفيذ، فضلا عن الكثير من المشاريع المستقبلية والتي ستحول جدة إلى مدينة عصرية وسط اهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والنائب الثاني وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو محافظ جدة.

> وأكد أبو راس تسليم رخصة بناء مركز التأهيل الشامل (الأول) بجدة لوزير الشؤون الاجتماعية على هامش الاجتماع الذي جمعه بالوزيـر في مقر الأمانة لبحث آلية الشراكة بين الوزارة والأمانة بخصوص مشروع سوق الأسر المنتجة والمزمع إنشاؤه في منطقة المطار القديم بجدة، مشيرا إلى تخصيص مساحة 15 ألف متر مربع لهذه الغاية، وقام الوزير مشكورا بتقديم دعم الوزارة لهذه المبادرة، كاشفا عن مبادرتين لإنشاء مباسط موحدة بمنطقة البلد.

> وألمح أمين محافظة جدة أن محضر ترسية مشروع صيانة الواجهة البحرية قيد الاعتماد من الجهة المختصة، فيما تم الإعلان عن مناقصة مشروع ترميم 34 بيتا تاريخيا، وأن مشروع أرصفة المنطقة التاريخية تحت التنفيذ، بالإضافة إلى مشروع تجديد إنارة المنطقة التاريخية فضلا عن مشروع آخر تم الإعلان عن مناقصته وهو مشروع تأمين البيوت في جدة التاريخية وشدد على أنه جرى بمقر أمانة محافظة جدة الاجتماع مع مجموعة من ملاك البيوت في منطقة جدة بحضور ممثلي هيئة السياحة والآثار.

> وقال: «من ضمن المشاريع التي تحت التنفيذ حاليا مشروع تطويـر المتاحف و المسارات السياحية، فيما يتوقع إنهاء إجراءات ترسية مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع بني مالك بعد عيد الفطر المبارك»، ويضيف: «ما يشهد طريق الملك من المشاريع المرورية ليست بالحلول الدائمة بل هي حلول مؤقتة، وهنا مشاريع أنفاق ستتزامن مع مشروع النقل العام»، ملمحا إلى إلغاء إشارة تقاطع طريق الملك مع شارع صاري نهاية الأسبوع الجاري، وبهذا سيتم تحريـر الحركة المرورية بطريق الملك إلى ميدان الكرة الأرضية شمالا، وأفصح أنه وبمجرد إلغاء تلك الإشارة ستكون الحركة المرورية حرة ، بدون توقف من تقاطع شارع عبدالله عريف مع طريق مكة ــ جدة السريع (مكة المكرمة) إلى ميدان الكرة الأرضية شمال جدة.

> وبين أبو راس، أن طريق الحرازات بحاجة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية، وقال: «سينفذ هذا المشروع من قبل شركة المياه الوطنية، فيما ستتكفل أمانة جدة بأعمال السفلتة»..

> وأعلن أمين جدة ترسية عقد مشروع تطوير طريق مكة القديم، وتم ترسية عقد إنارة المحاور (27 محور) بجدة ، وقال: «تعمل الأمانة حاليا على إنهاء وثيقة شروط ومواصفات مشروع تطوير أول مرحلة من الكورنيش الجنوبي، وهناك تفاصيل أكثر سيعلن عنها في الفترة المقبلة، مؤكدا الإعلان عن منافسة تصميم سوق السمك الجديد في المحافظة.