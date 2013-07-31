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السكرتير العام للمحافظة: البدء فى استكمال طريق دسوق كفر الشيخ

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السكرتير العام للمحافظة: البدء فى استكمال طريق دسوق كفر الشيخ السكرتير العام للمحافظة: البدء فى استكمال طريق دسوق كفر الشيخ

أعلن المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام والقائم بعمل محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم البدء الفعلى لأعمال إنشاء ازدواج طريق كفر الشيخ دسوق المقترح، بطول 26 ك/م تقريبا، خاصة بعد ورود خطاب الهيئة العامة للطرق والكبارى للمحافظة والمتضمن ضرورة موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة لاستصدار صفة النفع العام لاستكمال الإجراءات الفنية لأعمال نزع الملكية، تمهيدا لاستصدار قرار المنفعة العامة من وزير الزراعة والسير فى المسار المقترح لرصف وازدواج هذا الطريق، مع قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد قيمة التعويضات اللازمة للأهالى طبقا لأحكام القانون، رقم 10 لسنة 1990 وأيضا تكليف هيئة المساحة بكفر الشيخ بحصر المسطحات والزمامات والأحواض المتداخلة فى تنفيذ المشروع.

حيث تم عرض الخطاب المرفق على المجلس التنفيذى للمحافظة خلال الجلسة الشهرية التى عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، حيث وافق المجلس على ما جاء بخطاب الهيئة العامة للطرق والكبارى، حتى يمكن السير فى بدأ التنفيذ الفعلى لهذا الطريق الحيوى والمعتمد له مبلغ 400 مليون من ميزانية الدولة .

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مصر 365