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وزير الثقافة يضخ دماء شابة في الأوبرا

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وزير الثقافة يضخ دماء شابة في الأوبرا وزير الثقافة يضخ دماء شابة في الأوبرا


> أرسل الدكتور محمد صابر عرب خطابا للدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا يتضمن إعادة تشكيل مجلس ادارة دار الاوبرا المصرية على أن يضم مجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة ممن يمتلكون العلم والفكر والكفاءة وذلك بهدف تمكين الشباب ومنحهم الفرصة للتعبير عن افكارهم وارائهم طموحاتهم الى جانب تدريبهم على صناعة القرار لتوليتهم المناصب القيادية فى الوزارة مستقبلاً .

من جانبها أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم أن دور الشباب لن يقتصر على تواجدهم كاعضاء فى مجلس الادارة وانما يمتد الى ضخ دماء جديدة فى مختلف ادارات الاوبرا وسيتم اختيار مجموعة من الشباب من خلال معايير تعتمد على الثقافة والقدرة على العطاء لتمكينهم من قيادة الادارات المختلفة بالاوبرا مشيرة انه تم تطبيق هذه التجربة بالفعل خلال العام الماضى واثبتت نجاحها وكانت بتولى عددا من الشباب مسئولية فرقهم الفنية .

وألمحت عبد الدايم أن استثمار هذه الفرصة يخلق نواة وجيلا جديداً من القيادات الشابة القادرة على حمل مسئولية الوطن بعد ان كانوا وقودا لثورتى 25 يناير و30 يونيو وهما الثورتان اللذان نجحا فى اعادة رسم ملامح .

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