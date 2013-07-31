القوى السياسية بالمنوفية تكرم خريجي كليات الجيش والشرطة

كرمت مساء اليوم الثلاثاء عدد من القوى السياسية والثورية بمحافظة المنوفية وحزب مصر المستقبل وعدد من رجال الأعمال بالمنوفية خريجى كلية الشرطة والجيش من أهالى محافظة المنوفية وعدد من أعضاء حملة تمرد والقوى المشاركة فى مظاهرات 30 يوينو .

> حيث بدأ اللواء محمود الديب حديثة مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة والجيش الذين راحوا ضحية الغدر من جماعة محظورة وأشخاص يعتبرون انفسهم منتمين الى الاسلام وهم لا ينتمون الية بصلة , كما تقدم الديب برسالة شكر الى تمرد وشبابها وكل القوى السياسية التى عملت على الدفاع عن الحق والوقوف فى وجة الظلم وكانوا يظنون ان الشرطة هى العائق الاكبر لكنهم فؤجئوا بانهم من أوائل المساعدين لها .

> ووجة الديب حديثة الى خريجى الشرطة مطالبا اياهم بالعمل الحق لانهم حملوا على عاتقهم الموت فى سبيل حماية البلد واضاف ساقول لهم كما قال الفريق عبد الفتاح السيسى تنقطع ايدينا لو اتمدت على المواطنين ولن نكون سلاحا لاى نظام .

> يذكر ان المؤتمر حضرة اللواء محمود الديب مساعد مدير امن المنوفية وعدد من الشخصيات السياسية ومستشار الامن القومى بالمنوفية .