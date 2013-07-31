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مؤسسة القرق تتبرع بـ1.2 مليون درهم لمستشفى دبي

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مؤسسة القرق تتبرع بـ1.2 مليون درهم لمستشفى دبي مؤسسة القرق تتبرع بـ1.2 مليون درهم لمستشفى دبي

وقعت هيئة الصحة بدبي اتفاقية مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، تبرعت خلاله المؤسسة بمليون ومائتي ألف درهم، لتجديد وتحديث (95) سريراً بمختلف الأقسام الطبية بمستشفى دبي.

ووقع الاتفاقية من جانب هيئة الصحة بدبي المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومن جانب مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية رجاء القرق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور خالد أحمد الشيخ مبارك نائب مدير عام الهيئة، والدكتور عبدالرزاق المدني المدير التنفيذي لمستشفى دبي. وأشاد الميدور بالمبادرة الخيرية الإنسانية، مؤكداً أنها ليست غريبة على مؤسسة عيسى القرق الخيرية التي تسعى منذ أكثر من خمسة عقود لدعم وخدمة المجتمع في كافة المجالات. وقالت رجاء عيسى صالح القرق: إن المؤسسة تولي ضمن استراتيجيتها اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الطبي والعلاجي داخل الدولة، ما يترتب عليه تحسين الوضع الصحي لأفراد المجتمع.

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