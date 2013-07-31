عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الألماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع غيدو فيستر فيله وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية في برلين أمس مجالات التعاون والصداقة القائمة بين الامارات والمانيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضـر اللقاء جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.