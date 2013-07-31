سيف بن زايد يكرّم عنصري مباحث لقبضهما على سارق عملاء بنوك

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ في مكتبه أمس، عنصرين من قسم مباحث المرور والدوريات في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقديراً لجهودهما في القبض على أحد سارقي عملاء البنوك، أثناء قيامهما بواجبهما في إحدى دوريات العمل.

ووجه سموه الشكر والتقدير للمكرمَيْن ، مثمناً حسهما الأمني وجهودهما في القبض على السارق، مؤكداً حرص القيادة العليا على حفز العاملين لخدمة الجمهور؛ وحثهما على مضاعفة الجهود في خدمة الوطن.

من جانبهما تقدم المكرمان، العريف مباحث صالح عبدالله المحروقي والمساعد أول مباحث أحمد يوسف الكلباني، بالشكر والعرفان إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتكريمهما؛ وعاهدا القيادة على أداء الواجب في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في الوطن الغالي.

وكان المكرمان سمعا شخصاً أمام أحد البنوك في شارع المرور بأبوظبي يستغيث، وشاهدا شخصاً من جنسية آسيوية يركض، فقاما بملاحقته والقبض عليه، حيث قام بخداع المستغيث بوجود تسرب زيت من سيارته؛ وبعد نزوله للتعرف على مكان التسرب قام بفتح باب السيارة والسرقة ثم فرّ هارباً، كما تبيّن أن المقبوض عليه دخل البلاد بصورة غير مشروعة (متسللاً) ولا يحمل أوراقا ثبوتية.

حضر اللقاء العميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي؛ مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير.