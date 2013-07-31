أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف بن زايد يكرّم عنصري مباحث لقبضهما على سارق عملاء بنوك

Google+ Print
سيف بن زايد يكرّم عنصري مباحث لقبضهما على سارق عملاء بنوك سيف بن زايد يكرّم عنصري مباحث لقبضهما على سارق عملاء بنوك

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ في مكتبه أمس، عنصرين من قسم مباحث المرور والدوريات في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقديراً لجهودهما في القبض على أحد سارقي عملاء البنوك، أثناء قيامهما بواجبهما في إحدى دوريات العمل.

ووجه سموه الشكر والتقدير للمكرمَيْن ، مثمناً حسهما الأمني وجهودهما في القبض على السارق، مؤكداً حرص القيادة العليا على حفز العاملين لخدمة الجمهور؛ وحثهما على مضاعفة الجهود في خدمة الوطن.

من جانبهما تقدم المكرمان، العريف مباحث صالح عبدالله المحروقي والمساعد أول مباحث أحمد يوسف الكلباني، بالشكر والعرفان إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتكريمهما؛ وعاهدا القيادة على أداء الواجب في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في الوطن الغالي.

وكان المكرمان سمعا شخصاً أمام أحد البنوك في شارع المرور بأبوظبي يستغيث، وشاهدا شخصاً من جنسية آسيوية يركض، فقاما بملاحقته والقبض عليه، حيث قام بخداع المستغيث بوجود تسرب زيت من سيارته؛ وبعد نزوله للتعرف على مكان التسرب قام بفتح باب السيارة والسرقة ثم فرّ هارباً، كما تبيّن أن المقبوض عليه دخل البلاد بصورة غير مشروعة (متسللاً) ولا يحمل أوراقا ثبوتية.

حضر اللقاء العميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي؛ مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية