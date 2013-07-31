أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن راشد يهنئ شخصية العام الإسلامية

Google+ Print
حمدان بن راشد يهنئ شخصية العام الإسلامية حمدان بن راشد يهنئ شخصية العام الإسلامية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر زعبيل بدبي مساء أمس، العلامة الإسلامي الدكتور ذاكر نايق، شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها السابعة عشرة.

وقد هنأ سموه العلامة الهندي الذي يحفظ سور وآيات القرآن الكريم ومتبصر بمعانيها وأحكام الشريعة الاسلامية، ويعد من الدعاة المسلمين المعتدلين الذين يعتمدون الحوار والإقناع في الدعوة إلى ديننا الإسلامي الحنيف.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود الدكتور نايق ودوره في خدمة الاسلام والتعريف به كدين محبة وتسامح وسلام. حضر اللقاء إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية