حمدان بن راشد يهنئ شخصية العام الإسلامية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر زعبيل بدبي مساء أمس، العلامة الإسلامي الدكتور ذاكر نايق، شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها السابعة عشرة.

وقد هنأ سموه العلامة الهندي الذي يحفظ سور وآيات القرآن الكريم ومتبصر بمعانيها وأحكام الشريعة الاسلامية، ويعد من الدعاة المسلمين المعتدلين الذين يعتمدون الحوار والإقناع في الدعوة إلى ديننا الإسلامي الحنيف.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود الدكتور نايق ودوره في خدمة الاسلام والتعريف به كدين محبة وتسامح وسلام. حضر اللقاء إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين.