الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان وموظفي الغرفة الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

كما استقبل سموه بعد ذلك عبدالله بن سالم الظاهري المدير التنفيذي لشركة ادنوك للتوزيع يرافقه ناصر الحمادي نائب أول للرئيس لقطاع الاعمال ومحمد عبيد الظاهري نائب أول الرئيس لقطاع التجزئة وصالح خميس بوالشرم نائب أول الرئيس لقطاع العمليات ومحمد حسن حميدان الزعابي نائب الرئيس للإمارت الشمالية الذين قدموا التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.

مناسبة عزيزة

واستقبل سموه بعد ذلك روبرت والر قنصل عام الولايات المتحدة الامريكية المعتمد لدى الدولة الذي قدم التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.

وواصل صاحب السمو حاكم عجمان استقبال جموع المهنئين من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء القبائل والمواطنين والمقيمين الذين توافدوا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول فضائل وفوائد شهر رمضان الكريم.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مساء أمس بقصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في اطار استقبالات المهنئين بشهر رمضان المبارك جموع المواطنين والمقيمين في الدولة الذين توافدوا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية واللواء الركن البحري إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية يرافقه مجموعة من ضباط القوات البحرية.

كما استقبل سموه عددا من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات من رجالات الدولة والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الذين قدموا التهنئة لسموه بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بدوام الصحة والسعادة وعلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بدوام التقدم والرقي والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر خزام استقبال المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.