سعود القاسمي يواصل استقبال المهنئين برمضان

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر خزام استقبال المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين .