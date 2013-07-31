أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الداخلية” تنفي إضراب مجندي قطاع “طريق مصر السويس” للأمن المركزي

Google+ Print
“الداخلية” تنفي إضراب مجندي قطاع “طريق مصر السويس” للأمن المركزي “الداخلية” تنفي إضراب مجندي قطاع “طريق مصر السويس” للأمن المركزي

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية صحة ما تناقلته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” على المعلومات الدولية تحت إسم ” المجلس الأعلى للقوات الإخوانجية الفيسبوكية ” حول إضراب مجندى قطاع شرق طريق السويس للأمن المركزى عن الطعام .

وأوضح المصدر أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة جملة وتفصيلا ، وأنه يقصد منه إستهداف إحدى مؤسسات وزارة الداخلية، مؤكداً أنه على عكس ما تناقلته تلك الصفحة فإن كافة الضباط والأفراد والجنود منتظمون فى خدماتهم ويؤدون واجبهم ورسالتهم على أكمل وجه ويعلون قيم العطاء وإنكار الذات لصالح أمن وإستقرار الوطن .

ومن جانبها تقوم وزارة الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية للمجندين طوال فترة التجنيد بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر