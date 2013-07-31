“الداخلية” تنفي إضراب مجندي قطاع “طريق مصر السويس” للأمن المركزي

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية صحة ما تناقلته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” على شبكة المعلومات الدولية تحت إسم ” المجلس الأعلى للقوات الإخوانجية الفيسبوكية ” حول إضراب مجندى قطاع شرق طريق مصر السويس للأمن المركزى عن الطعام .

وأوضح المصدر أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة جملة وتفصيلا ، وأنه يقصد منه إستهداف إحدى مؤسسات وزارة الداخلية، مؤكداً أنه على عكس ما تناقلته تلك الصفحة فإن كافة الضباط والأفراد والجنود منتظمون فى خدماتهم ويؤدون واجبهم ورسالتهم على أكمل وجه ويعلون قيم العطاء وإنكار الذات لصالح أمن وإستقرار الوطن .

ومن جانبها تقوم وزارة الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية للمجندين طوال فترة التجنيد بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة .