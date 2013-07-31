الجيش الليبي يتسلم منفذ مساعد البري لمنع تسلل الهاربين من السجون



> تسلمت كتيبة تابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي ، منفذ مساعد البري على الحدود مع مصر ، بدلًا من كتائب الثوار لمنع هروب العناصر الهاربة من السجون خلال الأيام الماضية إلى مصر حيث فرضت الكتيبة سيطرتها على منفذ مساعد واستبعاد مجموعات الشباب ممن يطلقون على أنفسهم كتائب الثوار الذين كانوا يفرضون سيطرتهم على المنفذ عقب الثورة الليبية.

كان الدكتور علي زيدان رئيس الوزراء الليبي قد أصدر قرارًا بغلق المنفذ أمام المسافرين الليبيين المغادرين إلى مصر لمساعدة القوات الأمنية في القبض على العناصر الإجرامية من الليبيين الهاربين من سجن النجدة بمدينة طبرق ، وكذلك المشتبه بهم في اغتيال السياسيين والناشطين الليبيين والقيام بأعمال تخريبية وتفجيرات بالمناطق الشرقية من ليبيا

وكان رئيس الوزراء الليبي ، قد أعلن أن حكومته قررت إغلاق منفذ مساعد الحدودي مع مصر حتى إشعار آخر ، بعد موجة الاغتيالات التي شهدتها المدن الشرقية من ليبيا ، و أنه سيتم التنسيق مع السلطات المصرية وإبلاغهم بأسماء المشتبه بهم حتى يتم القبض عليهم في حال تسللهم إلى مصر .