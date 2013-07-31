أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجيش الليبي يتسلم منفذ مساعد البري لمنع تسلل الهاربين من السجون

Google+ Print
الجيش الليبي يتسلم منفذ مساعد البري لمنع تسلل الهاربين من السجون الجيش الليبي يتسلم منفذ مساعد البري لمنع تسلل الهاربين من السجون


> تسلمت كتيبة تابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي ، منفذ مساعد البري على الحدود مع ، بدلًا من كتائب الثوار لمنع هروب العناصر الهاربة من السجون خلال الأيام الماضية إلى مصر حيث فرضت الكتيبة سيطرتها على منفذ مساعد واستبعاد مجموعات الشباب ممن يطلقون على أنفسهم كتائب الثوار الذين كانوا يفرضون سيطرتهم على المنفذ عقب الثورة الليبية.

كان الدكتور علي زيدان رئيس الوزراء الليبي قد أصدر قرارًا بغلق المنفذ أمام المسافرين الليبيين المغادرين إلى مصر لمساعدة القوات الأمنية في القبض على العناصر الإجرامية من الليبيين الهاربين من سجن النجدة بمدينة طبرق ، وكذلك المشتبه بهم في اغتيال السياسيين والناشطين الليبيين والقيام بأعمال تخريبية وتفجيرات بالمناطق الشرقية من ليبيا

وكان رئيس الوزراء الليبي ، قد أعلن أن حكومته قررت إغلاق منفذ مساعد الحدودي مع مصر حتى إشعار آخر ، بعد موجة الاغتيالات التي شهدتها المدن الشرقية من ليبيا ، و أنه سيتم التنسيق مع السلطات المصرية وإبلاغهم بأسماء المشتبه بهم حتى يتم القبض عليهم في حال تسللهم إلى مصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر