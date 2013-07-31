أجهزة أمن بنى سويف تتحفظ على موظف كوري بشركة سامسونج تحرش بطفلين



> أنقذت أجهزة الأمن ببنى سويف مسئول (كورى ) يعمل لدى شركة سامسونج بالمنطقة الصناعية بمركز الواسطى ببنى سويف من أيدى أسرة مقيمة فى العقار الذى يسكنه عندما قام المسئول الكوري بخدش حياء طفلين أثناء صعوده إلى منزله ومحاولته الاعتداء عليهما فى أماكن حساسة من جسدهما.

> تلقى اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف بلاغا من اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية بقيام (كيمينج بك ) كورى الجنسية بالاعتداء على طفلين أحمد 5 سنوات وشقيقه محمد 3 سنوات داخل مصعد العمارة التى يسكنها بشارع المعدية بمركز الواسطى.

> وتبين من تحريات المقدم محمد البرنس رئيس مباحث الواسطى بإشراف العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية أن والد الطفلين ويدعى شريف عبدالعزيز فوجى بعلامات الخوف والرعب ويبكيان بصوت عالى فى الصعد فدخل لإنقاذ نجليهما وفوجى بالكورى يحاول الاعتداء عليهما .

تدخلت قوة أمنية وأنقذت الكورى من أيدى الأسرة وأكدت التحريات الأولية أن المسئول الكورى يعمل فى مصنع سامسونج لصناعة المحمول بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية الموجودة بمركز الواسطى ويقيم فى استراحة فى مدينة الواسطى بشارع المعدية وأن هناك عدد من الأسر تسكن فى نفس العمارة وأثناء صعوده بالمصعد كان بداخله طفلين فحاول أن يلعب فى أعضائهما التناسلية إلا أن الطفلين رفع صوتهما بالبكاء فتدخل والدهما لانقاذهما وقامت قوة امنية بالتدخل لانقاذ المسئول الكورى وتم التحفظ عليه لحين تقدينه الى النيابة العامة ببنى سويف.