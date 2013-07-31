أوباما يطلب من عضوين جمهوريين زيارة مصر ولقاء الجيش والمعارضة

طلب الرئيس الأمريكى باراك أوباما من عضوين جمهوريين بارزين بمجلس الشيوخ السفر إلى مصر للاجتماع مع القادة العسكريين والمعارضة.

ويأمل جون مكين وليندسى جراهام وكلاهما عضو بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بالذهاب إلى مصر الأسبوع القادم حسبما قال جراهام أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة رويترز أبلغ جراهام الصحفيين خارج مجلس الشيوخ “الرئيس اتصل بنا، وأنا قلت بوضوح إننى يسعدنى أن أذهب، ونريد أن ننقل رسائل بتشجيع العسكريين للتحرك قدما نحو إجراء انتخابات.

وأضاف أنه لم يتم بعد الانتهاء من تفاصيل الرحلة بما فى ذلك الشخصيات التى سيجتمع هو ومكين معها.

ويجد المسئولون الأمريكيين صعوبة بشأن كيفية الرد على الوضع فى مصر منذ الإطاحة بمحمد مرسى فى الثالث من يوليو الجارى.