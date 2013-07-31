بالفيديو - ميسي يقتنص التعادل لبرشلونة 2-2 في الظهور الأول لنيمار

وارسو، (إفي): حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة الودية بين برشلونة، بطل الدوري الإسباني، ومضيفه ليخيا جدانسك البولندي بهدفين لكل منهما.

شهدت المباراة الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بقميص البرسا حين حل بديلا للتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 77.

تقدم أصحاب الأرض أولا برأسية بينيوك في الدقيقة 14 من ارتقاء عالي مستغلا قصر قامات لاعبي البلاوجرانا.

لكن سيرجي روبرتو نجح في إدراك التعادل للبرسا من متابعة لعرضية مارتن مونتويا في الدقيقة 25.

واستغل كيرزيلزاك خطأ فادحا لمونتويا ليعيد التقدم للفريق البولندي بتسديدة قوية اخترقت شباك الحارس خوسيه مانويل بينتو مع الدقيقة 50.

غير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حفظ ماء الوجه للضيوف بتسجيل التعادل بطريقة رائعة من فوق الحارس مستغلا بينية من أليكسيس.

قاد الجهاز الفني لبرشلونة المدرب المساعد جوردي رورا خلفا للمدرب الأرجنتيني الجديد خيراردو تاتا مارتينو، وتأتي المباراة ضمن استعدادات بطل الليجا للموسم الجديد، حيث خسر قبلها من بايرن ميونخ الألماني 0-2 ، وسحق فاليرينجا النرويجي 7-0.