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صلاح يجتمع مع الجهاز الفني لبازل من أجل إسرائيل

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صلاح يجتمع مع الجهاز الفني لبازل من أجل إسرائيل صلاح يجتمع مع الجهاز الفني لبازل من أجل إسرائيل

يعقد محمد صلاح جناح بازل اجتماعا هاما يوم الأربعاء مع الجهاز الفني للفريق السويسري بقيادة مورات ياكين المدير الفني من أجل بحث أمر السفر إلى إسرائيل.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيعقد اجتماعا مع الجهاز الفني لمناقشة مدى إمكانية سفره من عدمه إلى إسرائيل حيث لقاء العودة من الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا أمام مكابي تل أبيب.

وفاز بازل على مكابي تل أبيب يوم الثلاثاء في لقاء الذهاب بهدف سجله فالنتين شتوكير، وسط تألق من الدولي المصري محمد صلاح الذي ساهم في فوز فريقه.

ويقام لقاء العودة في السادس من أغسطس المقبل في تل أبيب، ويحتاج بازل للمحافظة على هدفه الذي سجله في سويسرا على الأقل للعبور للمرحلة التالية.

وكان مورات ياكين قد صرح في وقت سابق بأنه لن يضم لاعبا في مباراة مكابي تل أبيب طالما ذهنه ليس صافيا، مشيرا إلى إمتلاكه للعديد من البدائل.

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