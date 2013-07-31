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نائبة بـ«التأسيسي» لـ«إخوان تونس»: خذوا العبرة من مصر

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نائبة بـ«التأسيسي» لـ«إخوان تونس»: خذوا العبرة من مصر نائبة بـ«التأسيسي» لـ«إخوان تونس»: خذوا العبرة من مصر
«خذوا العبرة مما حصل فى ، أدعوكم للكف عن اللعب بمشاعر التونسيين، فأنا أخجل من إيهامكم الناس بأنكم المتحدثون باسم الإسلام الذين تصونونه وسيذهب بذهابكم، فوالله إننا مسلمون من قبل مجيئكم»، بهذه الكلمات هاجمت أصغر أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى التونسى «البرلمان المؤقت» ربيعة النجلاوى، 25 عاماً، حركة النهضة الحاكمة، التابعة لجماعة الإخوان. وحظى مقطع النائبة على نسب مشاهدة كبيرة بتونس ومصر، بالإضافة إلى ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى و«يوتيوب»، أشادت بموقفها ضد حكم الإسلاميين، حيث أضافت خلال كلمتها بـ«البرلمان»: «نحن مسلمون من دونكم.. ومسلمون من بعدكم، وإذا كان تمسككم بالسلطة هو فقط من أجل الإسلام فأنا أقول لكم اذهبوا واطمئنوا على الإسلام، فهو لم يسقط بوفاة سيد الخلق، عليه الصلاة والسلام، فما باله بذهابكم». وقالت ناصحة قادة بلادها: «خذوا العبرة مما حصل فى مصر ولا تؤسسوا دستوراً يضمن لكم الانفراد بالحكم لأن هذا لم ينفع مع غيركم ولن ينفع معكم، لقد كنتم تصرخون وتنددون بإقصائكم فى العهد السابق، ولما وصلتم إلى الحكم سعيتم إلى إقصاء منافسيكم من السياسيين، كنتم تطالبون بقضاء مستقل فلما وصلتم إلى الحكم وضعتم أيديكم على القضاء واحتجزتم مواطنين برأتهم المحاكم، كنتم تدّعون الدفاع عن الدين الإسلامى ولما وصلتم إلى الحكم أصبحتم تتاجرون بالدين وتظنون أن الله لم يهد سواكم». ومع أجواء الحماسة التى فجرتها كلمة «النجلاوى» فى أركان المجلس التأسيسى، قاطعها رئيس البرلمان المؤقت مصطفى بن جعفر، قائلا: «تجاوزتِ الوقت».

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