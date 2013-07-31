كهربا يرفض عرض هال سيتي .. ويفضل لوزيرن

يرفض محمود عبد المنعم "كهربا" جناح إنبي ومنتخب مصر للشباب العرض المقدم من نادي هال سيتي بشأن خوضه فترة معايشة في النادي الإنجليزي.

وعلم FilGoal.com يوم الثلاثاء أن اللاعب رفض هال سيتي لأنهم يريدون أن يخضع لاختبار قبل التعاقد.

ولهذا يفضل اللاعب الانتقال إلى لوزيرن كونه يضمن أن تتم الصفقة، عوضا عن خوض اختبار في النادي الإنجليزي.

وينص عرض لوزيرن على استعارة كهربا لمدة موسم، مع بند يتيح للفريق السويسري بضم اللاعب نهائيا.

وجاء عرض هال سيعي عن طريق ممدوح عيد وكيل اللاعبين، الذي أرسل خطابا لإنبي يطلب فيه خوض اللاعب فترة معايشة في إنجلترا.