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إصابة عبد الله السعيد.. ووليد سليمان ينجح في الاختبارات الطبية

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إصابة عبد الله السعيد.. ووليد سليمان ينجح في الاختبارات الطبية إصابة عبد الله السعيد.. ووليد سليمان ينجح في الاختبارات الطبية

أصيب عبد الله السعيد في تدريبات الأهلي مساء يوم الثلاثاء، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم الأحد.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي للصحفيين إن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الضامة، وطلب الحصول على راحة.

ويخضع نجم الإسماعيلي السابق لفحوصات جديدة يوم الأربعاء لتحديد إمكانية مشاركته في ثاني مباريات الأهلي ضمن مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

لكن خالد محمود صرح "غالبا سيستطيع المشاركة".

في الإطار ذاته، أكد خالد محمود تعافي وليد سليمان تماما من إصابته بعد نجاحه في الاختبارات الطبية مساء الثلاثاء.

وكان الأهلي قد استهل مشاركاته في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال بالتعادل مع الزمالك 1-1 على ملعب الجونة.

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