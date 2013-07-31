فوساتي: لا أعد بتحقيق نتائج مع العين

قال خورخي فوساتي المدير الفني للعين الإماراتي إنه لا يعد بتحقيق نتائج مع الفريق، مع تأكيده على العمل بجد واجتهاد طوال فترة تعاقده.

وتعاقد العين مع المدرب الأوروجويائي ليتولى إدارته الفنية في الموسم الجديد.

وأضاف فوساتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه بمقر النادي: "لن أذيع سرا إذا أعلنت أنني معجب بأداء العين في الموسمين الماضيين، فهناك عناصر ممتازة تقدم أداء قويا".

وحصد العيد الدوري الإماراتي للمحترفين في الموسمين الأخيرين بجانب كأس السوبر.

وأردف "أدرك تماما بأنه لا يوجد مدربان لديهما نفس الأسلوب في طريقة اللعب، ولكن المقياس هو مدى الجد والاجتهاد في تأدية العمل".

واختتم "تابعت عددا كبيرا من مباريات العين في الدوري الإماراتي ودوري أبطال أسيا، وسأعمل مع اللاعبين بصورة أكبر في المرحلة المقبلة".