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مسيرة لمؤيدى مرسى بأسوان

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مسيرة لمؤيدى مرسى بأسوان مسيرة لمؤيدى مرسى بأسوان
وكالات:
الاربعاء , 31 يوليو 2013 00:20

احتشد ميدان الشهداء بوسط مدينة أسوان معقل التظاهرات الخاصة بمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى مساء اليوم بالألاف للمشاركة فى مليونية الشهيد التى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالتضامن مع معتصمى ميدانى رابعة العدوية والنهضة فى القاهرة .

حيث انطلق المشاركون فى التظاهرة فى مسيرة حاشدة توجهت إلى عدد من شوارع و ميادين مدينة أسوان وكورنيش النيل حملوا خلالها النعوش الرمزية للتنديد بالمجزرة البشعة التى ارتكبت فى حق المتظاهريين أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بالقاهرة .

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