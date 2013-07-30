“الفكر والتعبير” تصدر ورقة توضيحية حول حدود حرية التعبير والتحريض

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة توضيحية حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وخطابات التحريض، وذلك من خلال رؤية نقدية للاتجاهات المحافظة في مجال تفسير القانون الدولي.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم إن هذه الورقة محاولة لحل الجدل الدائر في الفترة الأخيرة حول حدود حرية التعبير، وكيفية التفرقة بين التعبير المشروع، وما يشكل تحريضا مباشرا على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري، وذلك وفقا لما توضحه المعايير الدولية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان المختلفة.

وتناولت الورقة كيفية تصدي الدولة والمجتمع المدني للخطابات التحريضية بما لا يعوق حرية التعبير.

وأكدت المؤسسة أن الورقة تتطرق إلى تحليل مواطن الخلل في التشريع المصري الذي يعالج هذه القضية من ناحية مدى توافقه مع المعايير الدولية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الورقة تلقي الضوء على بعض التجارب الدولية في مجال التصدي القضائي لخطابات التحريض، ومعايير المواجهة القانونية لصورها المختلفة، مؤكدة أنها انتهت إلى ضرورة التمييز بين ثلاث صور للتحريض هي التحريض على العنف، التحريض على العداوة والكراهية، والتحريض على التمييز العنصري مع التفرقة بين طرق التصدي القانوني لكل صورة على حدة.

وأوضحت المؤسسة أن الورقة تهتم باستعراض المساهمات الأخرى التي قدمت في مجال التفرقة بين التعبير المشروع والتعبير التحريضي المحظور، خاصة ما قدمته منظمة المادة 19 المعنية بالدفاع عن حرية التعبير في هذا الصدد.