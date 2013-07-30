عمرو أديب : النائب العام يطلب خطة الداخلية لفض إعتصام رابعة

أعلن الاعلامي عمرو اديب مقدم برنامج القاهرة اليوم على شبكة قنوات (أوربيت) أن ” الان النائب العام يطلب الاطلاع علي خطه الداخليه التي ستنفذها لفض اعتصام رابعة العدوية للسماع لهم بفض الاعتصام ” .
و أوضح أديب خلال برنامجه أن ” الاعتصامات بتتفض بطريقتين اما التفاوض او العنف انما الحل السلمي ده معرفوش ومحدش عايز يوضحه وانا شخصيا ضد العنف ” ، مطالباً “ أنا عايز حد من المسؤلين يعرفني هيفضوا اعتصام رابعة سلمي ازاى” .
كما تساءل “لماذا تم السماح لأشتون بمقابله محمد مرسي الرئيس المعزول “.
وأكد أديب ” لولا اللي المصريين عملوه فى 30 يونيو كان زمان البرادعي قاعد فى الزنزانه اللى جنبي او اللى جنب السيسي ” .
وأضاف عمرو أديب ” من يحكم مصر ، مصادر اتخاذ القرار في مصر ثلاثة البرادعي و الجيش و الرأي العام المصري ” ، مؤكداً أن “ دكتور محمد البرادعي مركز من مراكز إتخاذ القرار في مصر لأنه جاء بناءاً عن طلب شباب الثورة وجبهة الإنقاذ ” .