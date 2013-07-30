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عمرو أديب : النائب العام يطلب خطة الداخلية لفض إعتصام رابعة

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عمرو أديب : النائب العام يطلب خطة الداخلية لفض إعتصام رابعة عمرو أديب : النائب العام يطلب خطة الداخلية لفض إعتصام رابعة

أعلن الاعلامي عمرو اديب مقدم برنامج القاهرة اليوم على قنوات (أوربيت) أن ” الان النائب العام يطلب الاطلاع علي خطه الداخليه التي ستنفذها لفض اعتصام رابعة العدوية للسماع لهم بفض الاعتصام ” .

و أوضح أديب خلال برنامجه أن ” الاعتصامات بتتفض بطريقتين اما التفاوض او العنف انما الحل السلمي ده معرفوش ومحدش عايز يوضحه وانا شخصيا ضد العنف ” ، مطالباً “ أنا عايز حد من المسؤلين يعرفني هيفضوا اعتصام رابعة سلمي ازاى” .

كما تساءل “لماذا تم السماح لأشتون بمقابله محمد مرسي الرئيس المعزول “.

وأكد أديب ” لولا اللي المصريين عملوه فى 30 يونيو كان زمان البرادعي قاعد فى الزنزانه اللى جنبي او اللى جنب ” .

وأضاف عمرو أديب ” من يحكم ، مصادر اتخاذ القرار في مصر ثلاثة البرادعي و الجيش و الرأي العام المصري ” ، مؤكداً أن “ دكتور محمد البرادعي مركز من مراكز إتخاذ القرار في مصر لأنه جاء بناءاً عن طلب شباب الثورة وجبهة الإنقاذ ” .

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