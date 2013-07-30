عمرو أديب : النائب العام يطلب خطة الداخلية لفض إعتصام رابعة

أعلن الاعلامي عمرو اديب مقدم برنامج القاهرة اليوم على شبكة قنوات (أوربيت) أن ” الان النائب العام يطلب الاطلاع علي خطه الداخليه التي ستنفذها لفض اعتصام رابعة العدوية للسماع لهم بفض الاعتصام ” .

و أوضح أديب خلال برنامجه أن ” الاعتصامات بتتفض بطريقتين اما التفاوض او العنف انما الحل السلمي ده معرفوش ومحدش عايز يوضحه وانا شخصيا ضد العنف ” ، مطالباً “ أنا عايز حد من المسؤلين يعرفني هيفضوا اعتصام رابعة سلمي ازاى” .

كما تساءل “لماذا تم السماح لأشتون بمقابله محمد مرسي الرئيس المعزول “.