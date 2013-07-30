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«الضابط والأمين» يتعرفان على «طبيب التعذيب الميداني» في «رابعة»

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«الضابط والأمين» يتعرفان على «طبيب التعذيب الميداني» في «رابعة» «الضابط والأمين» يتعرفان على «طبيب التعذيب الميداني» في «رابعة»
تعرف النقيب محمد فاروق، معاون مباحث قسم الجديدة، وأمين الشرطة هانى سعيد، اللذان تم اختطافهما وتعذيبهما على يد عدد من المعتصمين بميدان رابعة العدوية، على الدكتور محمد الزناتى، مدير المستشفى الميدانى بمقر الاعتصام، ومساعده الدكتور عبدالعظيم إبراهيم، داخل مقر النيابة، الثلاثاء، وقالا إن المتهمين عذباهما واعتديا عليهما بالضرب بعد اختطافهما، فيما قال مصدر قضائى إنه سوف تتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات خلال أيام. وكشفت التحقيقات التى أجراها أشرف هلالى، وأحمد عبدالهادى، وكيلا أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمين هما المسؤولان عن المستشفى الميدانى بميدان رابعة العدوية، وأنهما يعملان بشركة بمصر الجديدة، وكانا ممن شاركوا فى تعذيب المواطنين بالميدان، واعترفا بواقعة تعذيب الضابط والاعتداء عليه بالضرب والسب. وقال المتهمان إن صفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، هما اللذان يشرفان على تعذيب المواطنين الذين يتم ضبطهم داخل الاعتصام، فيما قال «الزناتى» إنه يتلقى تعليماته من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب وقائع التعذيب. وقال الضابط فى أقواله إن «البلتاجى» استجوبه أثناء احتجازه، ثم أمر المعتصمين بإخلاء سبيله هو وأمين الشرطة، موضحاً أنه وقت الحادث كان بمقر خدمته بأحد شوارع مصر الجديدة وبصحبته أمين الشرطة.

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