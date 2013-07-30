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بالصور| بعد غياب عام.. الداعية خالد الجندي يعود ببرنامج "المجلس"

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بالصور| بعد غياب عام.. الداعية خالد الجندي يعود ببرنامج "المجلس" بالصور| بعد غياب عام.. الداعية خالد الجندي يعود ببرنامج "المجلس"
الداعية الإسلامي: "المجلس" امتداد لـ"مع الجندي".. وغيرت الاسم لأنني أرفض "شخصنة" البرامج

كتب : هشام أمين منذ 53 دقيقة

يواصل الداعية الإسلامي د.خالد الجندي تقديم حلقات برنامجه الديني اليومي "المجلس" على قناة D TV طوال شهر رمضان الجاري خلال فترة ما قبل الإفطار وذلك بعد تغيبه أكثر من عام عن تقديم البرامج الدينية.

وصرح الجندي أن برنامجه "المجلس" يعد امتدادا لبرنامج "مع الجندي" الذي كان يقدمه على قناة "أزهري"، وأن سر تغيير الاسم يرجع إلى أنه يرفض أن يقترن فكر الناس بشخص أو عقل واحد، بالإضافة إلى أنه لا يريد قداسة لأحد أو شخصنة البرنامج لأن الأمة هلكت نتيجة الرأي والفكر الأوحد، مشيرا إلى أن الأشخاص زائلون والقيم ثابتة.

وأكد الجندي أن اختيار اسم "المجلس" يرجع إلى المجالس المباركة التي عُرفت في الإسلام من مجلس القرآن ومجلس الفقه والحديث والعلماء وغيرها، بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف مجلس الرسول بـ"المجلس" في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم".

ورغم أن "المجلس" يعرض خلال مرحلة البث التجريبي لقناة "DTV" إلا أنه حقق ردود أفعال طيبة وسط محبي الشيخ خالد الجندي ممن يعتبرونه مثالا للداعية المعتدل في نشر المنهج والفكر الإسلامي.

يُذكر أن الجندي قام خلال إحدى حلقات "المجلس" الماضية برد زوجة إلى زوجها الذي طلقها قبل الإفطار، وهو ما لاقى استحسان المشاهدين.

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