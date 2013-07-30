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صبري رحيل في طريقه للخليج؟

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صبري رحيل في طريقه للخليج؟ صبري رحيل في طريقه للخليج؟

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تلقي النادي الأحمر العديد من العروض للاعب الفريق صبري رحيل.

الأهلي ضم صبري رحيل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد الظهير الأيسر مع نادي الزمالك.

وقرر الأهلي عدم قيد اللاعب مباشرة، بل تركه يخرج للاحتراف بعيدا عن في عقد إعارة يعود بعده للقلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "صبري رحيل لديه العديد من العروض الجيدة جدا، وترضينا بشكل صريح".

وتابع "لكننا لن نحسم القرار بسرعة، سنأخذ وقتنا وندرس بعض الأمور قبل الإفصاح عن العرض الأفضل".

وعن هوية العروض، صرح عبد الحفيظ "لا أستطيع الكشف عن الأسماء، لكن هناك عروض خليجية جيدة للاعب".

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