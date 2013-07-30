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الأخضر الإبراهيمي ووزير خارجية أريتريا يصلان القاهرة

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الأخضر الإبراهيمي ووزير خارجية أريتريا يصلان القاهرة الأخضر الإبراهيمي ووزير خارجية أريتريا يصلان القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء  المبعوث الأممى الخاص بالشأن  السوري الأخضر الإبراهيمي قادما من باريس  في زيارة للقاهرة تستغرق عدة ايام للقاء عدد من المسئولين لبحث تطورات القضية السورية

ومن المقرر ان يلتقى الإبراهيمى خلال زيارته بالدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث القضايا المتعلقة بالشأن السورى وما توصلت اليه جولاته الخارجية .

من ناحية اخرى وصل الى القاهرة  وزير الخارجية الأريتري عثمان صالح فى زيارة لمصر  للقاء عدد من المسئولين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين .

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