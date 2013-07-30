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أمير صلاح الدين: لم نتعمد الإساءة للنوبيين فى مسلسل “نكدب لو قلنا مابنحبش”

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أمير صلاح الدين: لم نتعمد الإساءة للنوبيين فى مسلسل “نكدب لو قلنا مابنحبش” أمير صلاح الدين: لم نتعمد الإساءة للنوبيين فى مسلسل “نكدب لو قلنا مابنحبش”

قدم الفنان امير صلاح الدين اعتذاره للنوبيين مؤكدا عدم وجود اى نيه للاساءة لهم من خلال مسلسل :طنكدب لو قلنا ا بنحبش”

امير الذى يعد احد ابناء النوبه نشر اعتذارا على صفحته على الفيس بوك وكتب. باعتذر بشدة علي أى سوء تفاهم أو إحساس بالإهانة لأهلى أولاً ,, و أصدقائي وناسي ثانياً ,, بخصوص شخصية شيكو فى الحلقة 19 من مسلسل يسرا .. وعلى أى لفظ عنصري فى الجمل الحوارية فيما يخص شخصية شيكو ,, حيث أنه لا يعتبر نموذج للشاب النوبي .. بل هو شخصية درامية عادية جدا .. وشكراً على إهتمامكم .. نوبي و أفتخر .

يذكدران النوبيون اعلنوا غضبهم من مسلسل «نكدب لو قلنا مبنحبش» وتحديدا فى الحلقة رقم «19»، التى تقول فيها رجاء الجداوى للممثل أمير صلاح، عضو فريق «بلاك تيما» بكلمة «هات أهلك البرابرة»، واعتبرها أهالى النوبة  استخفافا بهم.
> وقال المستشار محمد صالح عدلان، رئيس النادى النوبى العام، إن المُلام هنا هو أمير صلاح، عضو فريق «بلاك تيما» الذى رضى بهذا المشهد ولم يطلب تغييره، معلنا أن النادى سيتخذ الإجراء اللازم لمنع تلك التشوهات الفنية التى تسىء لأهالى النوبة بين الحين والآخر، موضحا أننا أول من وقفنا بجانب المثقفين، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد السيناريست تامر حبيب، والمخرجة غادة سليم، والفنانة رجاء الجداوى القائمين بهذا العمل، والذى يُعد سقطة للفن بأكمله الذى لم يغير من عقول هؤلاء الفنانين والمثقفين الذين يعتبرون النوبة «سُبة» فى مشاهدهم.

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