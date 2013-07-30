ميلان يضم سيلفستري من إنتر على طريقة بيرلو وسيدورف

أعلن ميلان تعاقده رسميا مع ماتياس سيلفستري من جاره اللدود إنتر ميلان مساء يوم الثلاثاء، وذلك على سبيل الإعارة.

سيلفستري انضم إلى إنتر ميلان بعدما لمع مع باليرمو، لكنه لم يلعب سوى تسع مباريات فقط بقميص النيراتزوري.

واحتاج ميلان إلى قلب دفاع بعد إصابة لاعبه ومدافع بارما السابق دانيلي بونيرا وتأكد غيابه لمدة طويلة عن الروسونيري.

لذلك لجأ ميلان إلى سيلفستري الذي انضم بعقد يمتد لعام، ويسمح لميلان بضمه نهائيا مقابل 4 ملايين يورو في الصيف المقبل.

سيلفستري يبلغ من العمر 28 عاما وهو أرجنتيني غير دولي بدأ مسيرته مع بوكا جونيورز في عام 1994.

وبذلك يسير اللاعب على طريق العديد من النجوم التي لعبت بألوان الفريقين اللدودين، مثل أندريا بيرلو وكلارنس سيدورف وروبرتو باجيو وأنطونيو كاسانو.