أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميلان يضم سيلفستري من إنتر على طريقة بيرلو وسيدورف

Google+ Print
ميلان يضم سيلفستري من إنتر على طريقة بيرلو وسيدورف ميلان يضم سيلفستري من إنتر على طريقة بيرلو وسيدورف

أعلن ميلان تعاقده رسميا مع ماتياس سيلفستري من جاره اللدود إنتر ميلان مساء يوم الثلاثاء، وذلك على سبيل الإعارة.

سيلفستري انضم إلى إنتر ميلان بعدما لمع مع باليرمو، لكنه لم يلعب سوى تسع مباريات فقط بقميص النيراتزوري.

واحتاج ميلان إلى قلب دفاع بعد إصابة لاعبه ومدافع بارما السابق دانيلي بونيرا وتأكد غيابه لمدة طويلة عن الروسونيري.

لذلك لجأ ميلان إلى سيلفستري الذي انضم بعقد يمتد لعام، ويسمح لميلان بضمه نهائيا مقابل 4 ملايين يورو في الصيف المقبل.

سيلفستري يبلغ من العمر 28 عاما وهو أرجنتيني غير دولي بدأ مسيرته مع بوكا جونيورز في عام 1994.

وبذلك يسير اللاعب على طريق العديد من النجوم التي لعبت بألوان الفريقين اللدودين، مثل أندريا بيرلو وكلارنس سيدورف وروبرتو باجيو وأنطونيو كاسانو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع