' التشكيك في شفاينشتيجر يعد انتقاصا من احترامه '

برلين (إفي): اعتبر المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني ماتياس سامر أن التشكيك في امكانيات لاعبه باستيان شفاينتشيجر يعد "انتقاصا من احترامه".

وجاءت تصريحات سامر عقب ما أثير بخصوص أن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا ينتوي الاعتماد على طريقة لعب ستجعل شفاينشتيجر يفقد ميزة اللعب أساسيا.

وصرح المدير الرياضي "هذا الموضوع سخيف، لا يوجد أي قرا بخصوص باستيان، بالنسبة لي هو أفضل لاعب وسط في العالم، من يشكك في هذا ينتقص من احترامه".

يشار إلى أن شفاينشتيجر الذي اختير في العام الماضي أفضل لاعب في ألمانيا غاب عن جزء كبير من فترة الاعداد بسبب خضوعه لعملية ولم يشارك في أي مباراة بصورة كاملة.