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الجرائد الأرجنتينية تنسب صورة فاضحة لميسي في حفل لرونالدو

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الجرائد الأرجنتينية تنسب صورة فاضحة لميسي في حفل لرونالدو الجرائد الأرجنتينية تنسب صورة فاضحة لميسي في حفل لرونالدو

مدريد، (إفي): كشفت وسائل اعلام أرجنتينية اليوم أن علاقة نجم كرة القدم ليونيل ميسي، هداف فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني، بصديقته أنتونيلا روكوزو في خطر كبير بعد نشر صور فاضحة له في حفل بالولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة (موي) ومجلة (برونتو) الأرجنتينيتان صورا لميسي في وضع حميم برفقة فتاة مجهولة اثناء حفل في لاس فيجاس.

وأشارت المجلة الى أن زواج ميسي وأنتونيلا، أم نجله تياجو، في خطر بعد أن وصلتها تلك الصور.

وكانت وسائل الاعلام قد كشفت خلال الشهر الجاري قبول ميسي لدعوة من الأسطورة البرازيلي المعتزل رونالدو لحفل خاص بأحد فنادق مدينة شيكاغو، وذلك على هامش مشاركته في مباراة خيرية.

ولم يصدر النجم الأرجنتيني، المتوج بالكرة الذهبية في آخر أربعة اعوام، أي تعليق على تلك الصور حتى الآن، فيما تأتي الفضيحة في نفس الوقت الذي يتهمه فيه القضاء الإسباني بالتهرب الضريبي.

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