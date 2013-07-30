«الزراعة»: مصادرة 35 سلة روبيان و9 لنجات إيرانية في المياه الكويتية

| كتب: ناصر الفرحان |

>ضبط رجال الرقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 9 لنجات ايرانية، كانت تقوم بصيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية، حيث تمت احالتهم الى ادارة خفر السواحل ومصادرة بضائعهم ومعداتهم.>وأوضح رئيس النقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مرزوق العازمي لـ «الراي»، انه اثناء جولة رجال الرقابة البحرية بقيادة رئيس قسم عمليات المنطقة الوسطى محمد علي راتب في المياه الاقليمية الكويتية، وبرفقة فرقة رقابة تابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بقيادة النوخذة جاسم الصديقي وبمعاونة أفراد الطاقم بدر المنيع وعبدالله الجيران.> وعلى مسافة 6-9 أميال بحرية مساء الاثنين، لوحظ وجود 9 لنجات ايرانية تقوم بصيد الروبيان، مستغلين سوء الاحوال الجوية وحظر صيد الروبيان في الكويت خلال هذه الفترة، للمحافظة على المخزون البحري من الأسماك والروبيان، فتسللوا الى داخل المياه الاقليمية للصيد.>واشار العازمي الى انه بناء على توجيهات رئيس الهيئة ومديرها العام جاسم البدر في التعامل بكل حزم وعدم السماح للمتسللين بالدخول الى المياه الاقليمية واستغلال الثروة البحرية فيها وصيد الاسماك والروبيان وبيعه في السوق على انه مستورد.>وتمت احالة المتسللين للادارة العامة لقوة خفر السواحل لاتخاذ اللازم بحقهم، ومصادرة عدد 35 سلة روبيان وتسليمها لقسم الاسواق لبيعها في السوق المحلي مع مصادرة معداتهم كاملة.>وأشاد البدر بجهود مفتشي الرقابة البحرية في مراقبة المتجاوزين عن القانون، وضبط المتسللين، بالرغم من سوء الاحوال الجوية وارتفاع الحرارة.