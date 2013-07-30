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الشاب خالد والشاب بلال في مهرجان الحسيمة المتوسّطي

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الشاب خالد والشاب بلال في مهرجان الحسيمة المتوسّطي الشاب خالد والشاب بلال في مهرجان الحسيمة المتوسّطي

يحلّ الفنانان: الشاب خالد والشاب بلال، ضيفين على مهرجان الحسيمة المتوسطيّ الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين يومي 12 و17 من شهر آب في الشمال المغربيّ، والمنظّم من طرف جمعية الريف للتنمية والتضامن.
ويُشارك في المهرجان، إلى جانب الشابين خالد وبلال، الفنانان: لطفي بوشناق ورشيد القاسمي، إضافة إلى مجموعة "ناس الغيوان"، وفرق موسيقيّة تمثل دول: إسبانيا، روسيا، الجزائر، هولندا وبلجيكا.
وسيتمّ إحياء السهرات الفنية في فضاء ساحة محمد السادس بمدينة الحسيمة، في إطار اندماج الثقافات. كما ستنظّم ـ بالموازاة مع السّهرات الفنية ـ ندوات ولقاءات مفتوحة حول موضوع: "الثقافة رافعة للتنمية".
ويشكّل المهرجان المتوسطيّ للحسيمة، حسب الجمعية المنظمة، فرصة لتثمين ثقافة هذه المدينة وثرواتها، وثرائها الفنيّ والفكريّ.

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