منة شلبي ترفض استغلال الرجل ضعفَها

رفضت الفنانة الشابة منّة شلبي، خلال استضافتها من قبل الإعلاميّة هالة سرحان في برنامجها "هالة شو"، أن يستغلّ الرجل ضعفها، مؤكّده أنّها لا تُمانع في أن تكون ضعيفة أمام من تحبّ، ولكنّ للرجل الذي يقدّر ضعفها ولا يستغلّه.

وأوضحت أيضاً أنّها لا تقبل في يوم من الأيّام أن تكون لعبة في يد الرجل.

ووجّهت منة الشكر لوالدتها، بقولها : "أنا أشكر أمي ستّ الكلّ، لأنّها تحمّلت جنوني وقلّة أدبي".