محمد سامي يصرّ على تجاهل غادة عبد الرازق

من جديد، عادت الخلافات لتستفحل بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي، مخرج مسلسلها "حكاية حياة".

وأكّد مصدر في المسلسل لـ"سيدتي نت" أنّ العلاقة بين الاثنين ليست على ما يرام بتاتاً، خصوصاً أنّ غادة تُحاول أن تتدخّل في كلّ التفاصيل التي تخصّها، والتي لا تخصّها، فيما يُحاول سامي تجاهلها بشكل كبير.

وقد نصح بعض العاملين في المسلسل غادة ومحمد بضرورة التغاضي عن خلافاتهما، حتّى ينتهي تصوير العمل ويظهر بالشكل المطلوب، خصوصاً أنّ الجميع بذل في تصويره جهداً كبيراً وقضوا شهر رمضان كله تقريباً في الستوديوهات.