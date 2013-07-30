مصر تدرب صحفيين موريتانيين في نواكشوط

منحت السفارة المصرية في نواكشوط لـ31 صحفيا وصحفية من اتحاد الصحفيين الموريتانيين الشباب شهادات تقديرية في ختام دورة تدريبية اختتمت اليوم الثلاثاء في نواكشوط.

وقد تناولت الدورة تحديات مهنة الصحافة في الوطن العربي مصر وموريتانيا نموذجا لقيت اهتماما غير مسبوق ونقاشات مهمة في مباني المركز الثقافي المصري في نواكشوط.

وقد حضر الاحتفالية، التي شهدتها السفارة المصرية في نواكشوط، مسئولون موريتانيون وممثلون لمختلف المؤسسات الإعلامية، وكانت مناسبة لإبراز الدور المصري الرائد في دعم الكوادر موريتانية في مختلف المجالات.

وأكد السفير المصري أحمد فاضل يعقوب أهمية الدورة التي تأتي في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تقوم بها البعثة في مباني المركز الثقافي المصري وتتم على الإراضي الموريتانية مما يتيح مشاركة أعداد كبيرة من الموريتانيين.

وأضاف أنها سبقتها ثلاث دورات خلال هذا العام بالتعاون مع شبكة الصحفيات الموريتانيات بالإضافة إلى دورة أخرى تمت بالتعاون مع قناة الساحل الفضائية.. مؤكدا استمرار البعثة في هذا النشاط.

أ ش أ