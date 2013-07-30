أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مصر تدرب صحفيين موريتانيين في نواكشوط

  • 16
Google+ Print
مصر تدرب صحفيين موريتانيين في نواكشوط مصر تدرب صحفيين موريتانيين في نواكشوط

منحت السفارة المصرية في نواكشوط لـ31 صحفيا وصحفية من اتحاد الصحفيين الموريتانيين الشباب شهادات تقديرية في ختام دورة تدريبية اختتمت اليوم الثلاثاء في نواكشوط.

وقد تناولت الدورة تحديات مهنة الصحافة في الوطن العربي وموريتانيا نموذجا لقيت اهتماما غير مسبوق ونقاشات مهمة في مباني المركز الثقافي المصري في نواكشوط.

وقد حضر الاحتفالية، التي شهدتها السفارة المصرية في نواكشوط، مسئولون موريتانيون وممثلون لمختلف المؤسسات الإعلامية، وكانت مناسبة لإبراز الدور المصري الرائد في دعم الكوادر موريتانية في مختلف المجالات.

وأكد السفير المصري أحمد فاضل يعقوب أهمية الدورة التي تأتي في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تقوم بها البعثة في مباني المركز الثقافي المصري وتتم على الإراضي الموريتانية مما يتيح مشاركة أعداد كبيرة من الموريتانيين.

وأضاف أنها سبقتها ثلاث دورات خلال هذا العام بالتعاون مع الصحفيات الموريتانيات بالإضافة إلى دورة أخرى تمت بالتعاون مع قناة الساحل الفضائية.. مؤكدا استمرار البعثة في هذا النشاط.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر