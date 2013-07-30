ضبط ملابس جيش وأمن مركزي في مخزن برمسيس

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة من كمية كبيرة من الملابس الخاصة بالأمن المركزي والقوات المسلحة، داخل مخزن برمسيس.

> وذكرت التحقيقات أن تاجر ملابس قام بتجميع المضبوطات للاتجار بها، حيث تم القبض على المتهم وآخر كان بصحبته وبحوزته فرد خرطوش، وأحالهما اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة.

> كانت وردت معلومات للنقيب كريم عبدالعليم، ضابط مباحث قسم الأزبكية، بحيازة أحد الأشخاص سلاحًا ناريًا داخل مخزن بميدان رمسيس، حيث انتقل والقوة المرافقة إلى المخزن وتم ضبط كل من «أحمد. ع. م»، (27 سنة)، عاطل، سبق اتهامه في قضية مشاجرة وضرب، بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و«محمود. س. م»، (65 سنة).

> وبتفتيش المخزن عثر بداخله على كمية من الملابس العسكرية الخاصة بقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة .

> وبمواجهتهما أمام العميد عصام سعد، مدير المباحث الجنائية، اعترف الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وأكد الثاني حيازته الملابس العسكرية المضبوطة للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.