صلاح يصنع انتصارا ' مقلقا ' لبازل على مكابي تل أبيب

صنع الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل انتصارا غير مطمئن لبطل سويسرا بهدف على حساب مكابي تل أبيب في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا قبل السفر إلى إسرائيل.

وساهم صلاح الذي بدأ المباراة أساسيا بنسبة كبيرة في الهدف الذي يتوجه به بازل إلى إسرائيل في لقاء العودة في الثامن من أغسطس المقبل.

هدف المباراة سجله فالنتين شتوكير في الدقيقة 39 بعد مجهود صلاح الذي مرر كرة بينية وصلت إلى شتوكير على القائم البعيد حولها في الشباك مباشرة.

الفوز بهدف يجعل بازل في موقف صعب عندما يخوض لقاء العودة، إذ يحتاج للتعادل وعدم تلقي شباكه أية أهداف للعبور للدور التالي.

وشارك صلاح ومحمد النني في التشكيل الأساسي منذ البداية، وخرج النني لتدعيم الهجوم في الدقيقة 76، بينما فضل مورات ياكين المدير الفني لبازل سحب الجناح المصري قبل النهاية بدقيقتين.

حظ سيء

تألق صلاح على مدار شوطي المباراة، وكاد يسجل في أكثر من فرصة سنحت له، ولكن سوء حظه حرمه من مضاعفة فوز بازل.

في الدقيقة 21 يصنع صلاح والنني ثنائية رائعة جعلت الأخير في موقف خطير داخل منطقة جزاء مكابي ولكنه أرسل عرضية أرضية أبعدها دفاع مكابي.

أخطر فرص صلاح في الشوط الأول كانت من تسديدة قوية بيمينه على الطائر، ولكنها ارتطمت في يد المدافع في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 51 ينطلق صلاح من الطرف الأيسر ويرسل عرضية خطيرة على الأرض، وكاد زيف مدافع مكابي أن يسكنها مرماه بالخطأ، قبل أن يلحق بها على خط المرمى.

ولازم صلاح سوء حظ في كرة هي الأسهل بعد كرة وصلته منفردا من سذاجة خط دفاع مكابي وبات هو والحارس المتقدم سددها مباشرة من فوقه ولكن الكرة تمر بجوار القائم وتحرم بازل من التقدم في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 69 حرمت عارضة بازل كرة خطيرة من راضي بريكا بعد انفراد بيان سومير حارس بازل.