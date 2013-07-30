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انتهت بالفيديو - بازل 1-0 مكابي تل أبيب .. صلاح يصنع، وكاد يسجل

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انتهت بالفيديو - بازل 1-0 مكابي تل أبيب .. صلاح يصنع، وكاد يسجل انتهت بالفيديو - بازل 1-0 مكابي تل أبيب .. صلاح يصنع، وكاد يسجل

متابعة حية ومباشرة لمباراة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا بين بازل ومكابي تل أبيب في وجود الثنائي المصري محمد صلاح وزميله محمد النني منذ البداية.

أضغط هنا لمتابعة المباراة ونتيجتها والتشكيل والأهداف دقيقة بدقيقة.

في الدقيقة 88 يغادر محمد صلاح ملعب المباراة، وسبقه النني في الدقيقة 76.

في الدقيقة 51 ينطلق صلاح، ويمرر عرضية يُخطيء زيف مدافع مكابي في إبعادها واتجه نحو الشباك، ولكنه أخرج الكرة من خط المرمى.

في الدقيقة 39 ينطلق صلاح من وسط الملعب ويمرر عدة تمريرات بينه مع زملائه قبل أن يوجه كرة بينية، تصل إلى فالنتين شتوكير يسدد كرة أرضية تسكن الشباك.

بمرور نصف ساعة صلاح يقدم مباراة رائعة، ونشط هجوميا على الطرفين، وأيضا النني لديه اختراقات هجومية وتصويبات على المرمى.

صلاح قام بصناعة أكثر من فرصة لزملائه ولكنها تفتقد اللمسة الأخيرة لترتجم بأهداف في شباك مكابي تل أبيب.

يلعب محمد صلاح والنني أساسيان منذ البداية، في مواجهة بطل إسرائيل.

ويقام لقاء العودة في السادس من أغسطس المقبل في إسرائيل وسط شكوك من إمكانية سفر الثنائي المصري.

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فيديو اليوم السابع

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