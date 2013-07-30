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الحلقة (20) من "آسيا": إلقاء القبض "راجي" بتهمة قتل "آسيا"

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الحلقة (20) من "آسيا": إلقاء القبض "راجي" بتهمة قتل "آسيا" الحلقة (20) من "آسيا": إلقاء القبض "راجي" بتهمة قتل "آسيا"

كتب : ندى سامي الثلاثاء 30-07-2013 19:23

في الحلقة العشرين من مسلسل "آسيا"، يتم إلقاء القبض على راجي بتهمة قتل زوجته، وذلك لإجماع الأدلة عليه وكذلك تقرير الطب الشرعي الذي أدانه، وتحليل الدم الذي أثبت أن الدماء التي على الخنجر تخصه.

وأثناء التحقيق مع راجي، يوجه له الضابط تهم قتل آسيا بسبب الخلافات بينهما والمشاجرة التي نشبت أثناء الحفل الذي حضراه ليلة اختفاء آسيا، وعندما يواجهه الضابط بأن ابنته اعترفت بأنه تشاجر مع أمها وكانت في حالة إعياء شديد، يقر بأنها أثناء الحفل شربت الكثير من الخمر ما جعلها في حالة إعياء، وقام هو بمساعدتها.

تسعف ورد بحر وتعطيه منوما حتى يستريح، وتأمره بألا يتحرك من السرير، ما يغضب راجي، فيأمره بأن يعود إلى عمله لأنه في حاجة له، وأثناء حديثهم تكتشف ورد أن مفاتيح راجي ضاعت، وأن شخص سرقها منه.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.

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