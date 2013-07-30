الحلقة (18) من "طاحون الشر 2": وفاء تؤكد لناصر أنه ليس له حق في ميراث أبيه

كتب : شاهيستا شريف منذ 56 دقيقة

في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "طاحون الشر 2"، يذهب ناصر إلى محفوظ ويحاول مساعدته لكنه يرفض، ويتكلم عن ضرورة خروجه على الحارة والعمل حتى لا يشعر بالعجز.

يُطَمْئِن عاصم فخرية بأن أحدا لا يستطيع أن يطردها من بيتها إلا إذا اشترى نصيبها، ويطلب منها أن تتكلم مع نرجس حتى توافق على الزواج منه. تشتكي نرجس لفخرية من أنها لا تملك مكانا للسكن، فتقول لها إنها ستعوضها عن كل شيء.

تقول وفاء إن آخر مرة رأت وفيقة كانت نادمة، فتأخذ وفاء عهدا على نفسها بأن ترجع الحق لأصحابه. يطلب عاصم من موظف كاتب العدل أن يأخر ذهابه لتسجيل شراء أبوناصر لأرض عوض لأنه يريد شراء الأرض، لكن أبوناصر يدفع عربون شراء الأرض وينوي تسجيلها وعدم انتظار موظف العدل حتى لا يتعطل، ثم تقول وفاء لناصر إنه أخذ حقه من مال أبيه على حياة عينه، وإنه لا يحق له أن يطلب شيئا من أخواته البنات، وتطلب منه أن يقسم لها أمام أخواته ألا يطلب منهم شيئا بعد وفاة أبيه.

يقول الزعيم للبري إنه يريد من نرجس أن توافق على الزواج منه غصبا عنها، ويريد من فخرية أن تخرج من المنزل لليلة، فيشتمه عاصم ويطرده، ويصمم على تنفيذ ما يريد، فيقول إنه لن يزوجها له وسيحميها منه.

تريد ملك أن تترك البيت لعدم رضاها عن زواج زوجها صبحي من مروة، فتهددها أم صبحي بأنها إذا خرجت ستجعل ابنها يطلقها، ويوبخها زوجها ويقول إنه سيتزوج ثلاثة وأولهم مروة، لكن مروة ترفض الزواج منه لأنه وضعها في الحجز.

يطلق أبوفايز النار على أحد العساكر الفرنسيين، ويلقون القبض على أبوشكري لأنهم وجدوا السلاح الذي قُتل به العسكري في محله، وبعدها يطلب أبوناصر من ابنه ناصر أن يذهب سريعا لشراء الأرض، وألا يؤجلها خوفا مما قد يحدث في الحارة بعد القبض على أبوشكري.

المسلسل السوري "طاحون الشر 2" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وصباح الجزائري وسلمى المصري وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي".