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الحلقة (19) من "يامالكا قلبي": عبير تعرف أن جمال دفع مبلغا لزوجها كي يطلقها

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الحلقة (19) من "يامالكا قلبي": عبير تعرف أن جمال دفع مبلغا لزوجها كي يطلقها الحلقة (19) من "يامالكا قلبي": عبير تعرف أن جمال دفع مبلغا لزوجها كي يطلقها

كتب : أروا الشوربجي منذ 48 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "يا مالكا قلبي"، تتحسن العلاقة بين جمال وعبير بعد أن تعرف الأخيرة حقيقة شخصيته، بعد أن يقف معها في طلاقها من زوجها الذي كان يظلمها ويضربها.

يتشاجر خالد مع من يلعبون معه القمار بسبب خسارته المستمرة، ويتهمهم بأنهم غشاشون ولصوص، في الوقت الذي تصارح زوجته سارة صديقتها وجارتها هنوف التي تغيرت معها فجأة، وتقول لها إنها في الغربة لا تعرف أحدا غيرها، ويتحدثا معا حول حال خالد الذي تغير وأصبح وعصبيا ومتوترا دائما .

تعرف عبير أن جمال دفع مبلغا من المال لزوجها حتى يرضى أن يطلقها. يذهب سامر إلى شذى حبيبته حتى يصالحها، ويتحدث مع والدتها، فتوافق على عودتهما بشرط أن يجيب عن أسئلتها كلها، لأنها من حقها معرفة كل شيء عنه وعن شخصيته، وتشرط أيضا عليها أن تكمل نفس الخطة، أن يلتقي بها هي وتوأمتها دون أن يعرف.

"يا مالكا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.

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