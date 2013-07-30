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الحلقة (20) من "فرعون": "صدقي" يفاجئ "رجب" بأنه المُحرض على قتله

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الحلقة (20) من "فرعون": "صدقي" يفاجئ "رجب" بأنه المُحرض على قتله الحلقة (20) من "فرعون": "صدقي" يفاجئ "رجب" بأنه المُحرض على قتله

كتب : أمل القاضي منذ 47 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "فرعون"، يهاجم شلبي موسى منزل فايق مساعد رجب وذراعه اليمنى، ويهدده بالقتل إذا لم يمنحه أوراق خاصة بفرعون، سبق أن أعطاها له ليحفظها بعيدا عمن يريدون الوصول إليها من منافسي رجب وأعدائه، وتنهار زوجة فايق وتخبرهم بمكان الأوراق، فيأخذونها ويغادورن.

تكشف الأحداث وقوف صدقي وراء كل ما فعله شلبي، حيث يسترجع فرعون مواقفه المختلفة ويتأكد من خلالها أنه المُحرض على قتله داخل المحبس، وتشهد الحلقة مواجهة بين صدقي وفرعون، يصارحه خلالها بأنه لم يعد له كلمة عليه أو منصب، وذلك بعد رفع الحصانة عن فرعون.

المسلسل بطولة خالد صالح وجومانا مراد ودينا وأحمد فؤاد سليم والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

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